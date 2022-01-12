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Trabzonspor'dan Doğuhan Aral Şimşir hamlesi

SPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2022
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Trabzonspor’dan Doğuhan Aral Şimşir hamlesi

Trabzonspor geleceğe yatırıma hazırlanıyor. Karadeniz ekibi, Midtjylland takımında forma giyen Doğuhan Aral Şimşir için harekete geçti. 19 yaşındaki oyuncunun menaceri, görüşmelerin olumlu devam ettiğini, kısa süre içinde transferin netleşmesini beklediklerini söyledi.

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