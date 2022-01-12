İsmail Kartal kimdir, kaç yaşındadır? İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç?

2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptı. 2014-2015 sezonun başında ise teknik direktör oldu. Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerinde ilk derbi galibiyetini 8. haftada deplasmanda oynandığı Beşiktaş maçını 2-0'lık skorla elde etti. 11 Ekim 2015'te Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaşma yaptı. 12 Kasım 2015'te Eskişehirspor'daki görevini bıraktı. 2017-18 sezonu başında Ankaragücü ile anlaştı ve sezon sonunda ligi ikinci bitirerek 6 sezon aranın ardından takımı Süper Lig'e çıkarttı.

İsmail Kartal son olarak BB Erzurumspor'u çalıştırmıştı.