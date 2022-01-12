İsmail Kartal kimdir, kaç yaşındadır? İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç?
İsmail Kartal kimdir, kaç yaşındadır? İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı? İsmail Kartal’ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Fenerbahçe’yi sezon sonuna kadar çalıştıracak teknik direktör İsmail Kartal kim? Bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran İsmail Kartal yeniden sarı lacivertli ekibi çalıştıracak. Kartal son olarak BB Erzurumspor’u çalıştırmıştı.
İsmail Kartal kimdir? Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar çalıştıracak İsmail Kartal kimdir, kaç yaşındadır? İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı? Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan boşalan koltuğa İsmail Kartal getirildi. Kartal, 2014-2015 yıllarında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.
İSMAİL KARTAL KİMDİR?
25 Mayıs 1961, Anadolukavağı doğumlu İsmail Kartal 60 yaşındadır. Gaziantepspor'a transfer olduktan sonra iki yıl burada oynayan Kartal, 1983-1993 yılları arasında forma terlettiği Fenerbahçe'de 235 oyuna çıktı ve 9'u penaltıdan olmak üzere 15 gol attı.
1993-1994 sezonunda Denizlispor'da çıktığı 32 maçta 12 gol attı ve bu dönemde futbolculuk kariyerinin altın çağını yaşadı. 1994-1995 sezonda Adanaspor'da forma giydikten sonra aktif futbolculuğu bıraktı.
Fenerbahçe altyapısında çalışmasının ardından ilk teknik direktörlük deneyimini Kardemir Karabükspor'u çalıştırarak edindi. Ardından Sivasspor'un başına geçti ve Yiğidoları sezon sonu takımı 1. Lig şampiyonu yapıp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı. Kartal, 2006-2007 sezonunda Mardinspor'un başında başladı.
Sezonun ortasına gelindiğinde bulunduğu görevi bıraktı ve Malatyaspor'a transfer oldu. Sonrasında Malatyaspor'u da bıraktı ve FB TV'de yorumculuk yapmaya başladı. 2007-2008 sezonunun 18. haftasından sonra Orduspor'u yönetmeye başladı. 2008-2009 Konya Şekerspor teknik direktörlüğü görevini üstlendi.
2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaptı. 2014-2015 sezonun başında ise teknik direktör oldu. Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyerinde ilk derbi galibiyetini 8. haftada deplasmanda oynandığı Beşiktaş maçını 2-0'lık skorla elde etti. 11 Ekim 2015'te Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile anlaşma yaptı. 12 Kasım 2015'te Eskişehirspor'daki görevini bıraktı. 2017-18 sezonu başında Ankaragücü ile anlaştı ve sezon sonunda ligi ikinci bitirerek 6 sezon aranın ardından takımı Süper Lig'e çıkarttı.
İsmail Kartal son olarak BB Erzurumspor'u çalıştırmıştı.
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