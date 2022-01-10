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Trabzonspor'un Tymoteusz Puchacz'a ödeyeceği ücret belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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Trabzonspor’un Tymoteusz Puchacz’a ödeyeceği ücret belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de ikinci devre transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Polonyalı sol bek oyuncusu Tymoteusz Puchacz transferinin detaylarını açıkladı. Alman ekibi Union Berlin ile oyuncunun transferi için anlaşan bordo mavililer, detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz'ın, 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar 200.000 EURO bedelle geçici transferi konusunda, Union Berlin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000 EURO garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u ödenecektir" denildi.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Trabzonspor Kulübü, ayrıca yeni transferi Puchacz için hazırladığı da videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"Trabzonsporumuza hoş geldin Tymoteusz Puchacz" mesajının yer aldığı videoyla Polonyalı oyuncunun 72 numaralı forma giyeceği de açıklandı.





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