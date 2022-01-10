Trabzonspor’un Tymoteusz Puchacz’a ödeyeceği ücret belli oldu

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz'ın, 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar 200.000 EURO bedelle geçici transferi konusunda, Union Berlin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000 EURO garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u ödenecektir" denildi.