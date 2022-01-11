Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent İstanbul'da
Galatasaray'ın teknik direktörlük konusunda anlaştığı İspanyol teknik direktör Domenec Torrent İstanbul'a geldi. 59 yaşındaki teknik adam, kendisini bekleyen yöneticilerle birlikte araçla havalimanından ayrıldı.
Galatasaray'ın teknik direktörlük konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.
İspanyol teknik adamı taşıyan uçak TSİ 20.15'te İspanya'nın Barcelona kentinden havalandı. Türk Hava Yolları'na ait uçak, saat 23.50 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 59 yaşındaki teknik adam, kendisini bekleyen yöneticilerle birlikte araçla alandan ayrıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün, Domenec Torrent'i önümüzdeki saatlerde yeni teknik direktör olarak resmen açıklaması bekleniyor.
BAŞKAN BURAK ELMAS AÇIKLADI
Domenec Torrent'in futbol stratejisine en uygun isim olduğunu belirten Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fatih hoca ile ilk görüşmemiz sırasında, kendisi futbolda daha üst seviye görev alacağı zaman onun yerini alabilecek kişilerin burada olmasına yönelik konuşmamız oldu. Herhangi bir yardımcı antrenör adayı için görüşmedim. Uzun vadede teknik direktörlük yapabilecek isimlerle görüştüm. Son 2 günde birçok kişiyle görüştüm. Tüm görüşmelerim sonucunda bizim futbol stratejimize en uygun kişinin Torrent olduğuna karar verdim. Kariyerinin ve futbol bilgisinin Galatasaray'a fayda getireceğine düşünüyorum. Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum."
TORRENT'İN KARİYERİ
1962 doğumlu Torrent, Katalan kulüpleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta Futbol oynadıktan sonra 27 yaşında kramponlarını asıp antrenörlüğe başladı. CF Palafrugell, Palamos CF ve Girona FC kulüplerinde teknik direktörlük yapan Domenec Torrent, 2007'de Barcelona B takımında Pep Guardiola'nın yardımcısı oldu. Barcelona'nın 2008-2012 yılları arasındaki 13 kupalı o muhteşem döneminde de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent, Bayern Münih ve Manchester City zamanlarında da teknik kadronun ayrılmaz parçalarından biri oldu.
2018 yılında Guardiola'nın ekibinden ayrılan Torrent, Manchester City'nin sahibi City Group'un bünyesinde yer alan ABD takımı New York City'nin başına geçti. Burada geçirdiği bir sezonun ardından bir yıl takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam Temmuz 2020'de bu kez şansını Brezilya ekibi Flamengo'da denedi. Burada da umduğunu bulamayan Torrent 4 ay sonunda görevinden ayrıldı. 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, Kasım 2020'den bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor.
Kariyerinin büyük bölümünde Pep Guardiola'nın ayak izlerini en yakından takip eden isimlerden biri olan Domenec Torrent, efsanevi teknik adamla birlikte 521 maça çıktı. 2007'de Guardiola'nın ekibine katılmadan önce ve 2018'de ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapan Torrent, toplam 86 maçta takım yönetti. Torrent bu karşılaşmalarda 44 galibiyet alırken 29 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
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