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Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü, GZT Giresunspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar; Fenerbahçe Kulübü ise Adana Demirspor karşılaşmasındaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Umut Güneş ve Demir Grup Sivasspor forması giyen Olarenwaju Kayode, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

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