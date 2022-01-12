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Ali Koç'tan futbolculara rest! Vazgeçen varsa hemen...

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Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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Ali Koç’tan futbolculara rest! Vazgeçen varsa hemen...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kurmayları Samandıra'da futbolcularla bir araya geldi. Başkan, burada yaptığı konuşmada oyuncularına mesaj verdi: Vazgeçen varsa hemen yollarımızı ayıralım.

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