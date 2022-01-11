Galatasaray Başkanı Burak Elmas’tan basın toplantısında son dakika açıklamaları! Fatih Terim neden gönderildi? Domanec Torrent kimdir?

STRATEJİMİZ SÜRECEK

Fatih hocayla ilgili devamlı aynı şeyi söylüyorum; bir teknik direktörlük birlikteliği futbolda her zaman karşılıklı olarak sona erdirilebilir. Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz. Bu stratejiler, hem benden hem de herkesten daha önemli.

Galatasaray için doğru bildiğim kararları bazen üzülerek de olsa içim acıyarak da olsa almak zorundayım.