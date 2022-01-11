Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan basın toplantısında son dakika açıklamaları! Fatih Terim neden gönderildi? Domanec Torrent kimdir?
Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulunuyor. Başkan Elmas'ın Galatasaray'ın yeni teknik direktörünün adını ve seçiminin nedenini canlı yayında açıkladı. Fatih Terim neden gönderildi? Fatih Terim görevden başka bir teknik adamla görüşüldü mü? Yeni teknik direktör kim olacak? İşte detaylar...
Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulunuyor.
AHMET ÇALIK İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜK
Bugün çok acı bir haber aldık. Eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve Konyaspor camiasına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.
"ELEŞTİRİLERİ SAYGIYLA KARŞILIYORUM"
Galatasaray; fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bir kulüptür. Galatasaray'ın değerlerinde bir üslup vardır. Bu, bizim için çok önemlidir çünkü bizi, diğer kulüplerden ayıran bir faktördür. Eleştirileri saygıyla karşılayan bir başkanım.
"AYRILIK HİÇ OLAYLI OLMADI"
Ayrılık hiç olaylı olmadı. Fatih hoca, ilk önce çok sevdiğim biri ve divan kurulu üyemiz, teknik direktörümüz. Yollarımızı ayırmamız da Galatasaray'a yakışır bir şekilde oldu.
GALATASARAY'A YAKIŞAN KONUŞMALAR OLDU
Bu konuyu uzatarak Galatasaray'ı yıpratmak adına bir iletişim yürütülüyor. Hocamızla aramızda son derece Galatasaray'a yakışan konuşmalar oldu. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz ama sonuçta ben başkanım ve en doğru kararı vermek için görevli benim.
"HOCAMIZ GÖREVDEYKEN BAŞKA BİR İSİMLE GÖRÜŞMEDİK"
Hocamız görevdeyken yerine bir hoca ile görüşmedik. Ama Galatasaray başkanının futbol paydaşlarıyla ilişkisinin olması ve sürekli iletişimde olup görüşmesi son derece normaldir.
STRATEJİMİZ SÜRECEK
Fatih hocayla ilgili devamlı aynı şeyi söylüyorum; bir teknik direktörlük birlikteliği futbolda her zaman karşılıklı olarak sona erdirilebilir. Stratejimizden asla vazgeçmiyoruz. Bu stratejiler, hem benden hem de herkesten daha önemli.
Galatasaray için doğru bildiğim kararları bazen üzülerek de olsa içim acıyarak da olsa almak zorundayım.
BU KARARLARI VERİRKEN BEN DE ÜZÜLÜYORUM
Çok önemli bir kurum yönetiyoruz. Omuzlarımda, arkadaşlarımın da omuzlarında çok ağır bir yük var. Kararları sevgi üzerinden alamayız. Herkesin Galatasaraylılığı kendine. Çok iyi bir Galatasaraylı olmaya çalışıyorum. Bütün bu kararları verirken ben de üzülüyorum.
Ben her şeyden sorumluyum. Ben Galatasaray başkanıyım. Tüm sorumluluk bana aittir. Her iyi şeyde de kötü şeyde de bana aittir. Aldığım kararların sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Ben anlık karar almıyorum. Galatasaray'ın geleceği için en uygun kararı alıyorum.
FATİH TERİM'E TAZMİNAT ÖDENECEK Mİ?
Sevgili hocamızla yaptığım görüşmeyi ekip arkadaşlarım dahil, kimseye anlatmadım. Hem hocamıza duyduğum saygıdan hem de geçmişte bu tür ayrılıkların Galatasaray'a bazen yakışmaması sebebiyle bunu böyle yaptım. Birçok haber gerçeği yansıtmıyor.
Tazminat konusunda hocamızın talebi olmadı. Kontrat ölçüsünde gerekeni yapacağımızı söyledim ama hocamız, asla böyle bir talebi olmayacağını söyledi. Yola çıkarken boş mukaveleye imza atmıştık.
Birlikte olmayı bildiğiniz kadar Galatasaray'da ayrılmayı da doğru yapmanız lazım.
SEÇİM VAADİ OLARAK TERİM'İ GÖRMEK SAYGISIZLIK OLUR
Fatih Terim'den seçim vaadi diye bahsetmek hocaya saygısızlık olur. Tercihim Fatih hoca oldu ama benim seçimdeki vaadim Galatasaray için yapmak istediğim projelerdi ve bunun için çabalıyoruz. Saha sonuçlarını kimse garanti edemez.
Bu projeler için yola çıkarken en büyük riski, başkan olarak ben aldım. Bu risk hala devam ediyor fakat bu riskin, zor kararlar gerektirdiği ortada. Bugün bir ayrılık oldu, sebebinin hiçbir önemi yok.
YENİ HOCA TORRENT
Domenec Torrent'in Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. Uzun vadede bu görevi yapacak kişilerle görüştüm. Tüm görüşmelerin sonunda en uygun kişinin Domenec Torrent olduğuna karar verdim.
Domenec Torrent'i detaylı araştırdım, Galatasaray için uygun olacağını düşündüm. Kuvvetli bir kişilik, geçmişi başarılı.
Planlar değişmedi, uygulayacak kişi açısından farklı kararlar verebiliriz. Bir karar verdik, sebebiyle ilgili bir açıklama yapmayı uygun görmüyorum. Alınan karara ve Galatasaray'a faydasına bakmak lazım.
DOMENEC TORRENT KİMDİR?
1962 doğumlu Torrent, Katalan kulüpleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta Futbol oynadıktan sonra 27 yaşında kramponlarını asıp antrenörlüğe başladı. CF Palafrugell, Palamos CF ve Girona FC kulüplerinde teknik direktörlük yapan Domenec Torrent, 2007'de Barcelona B takımında Pep Guardiola'nın yardımcısı oldu. Barcelona'nın 2008-2012 yılları arasındaki 13 kupalı o muhteşem döneminde de Guardiola'nın yardımcılığını yapan Torrent, Bayern Münih ve Manchester City zamanlarında da teknik kadronun ayrılmaz parçalarından biri oldu.
DOMENEC TORRENT'İN KARİYERİ
2018 yılında Guardiola'nın ekibinden ayrılan Torrent, Manchester City'nin sahibi City Group'un bünyesinde yer alan ABD takımı New York City'nin başına geçti. Burada geçirdiği bir sezonun ardından bir yıl takım çalıştırmayan İspanyol teknik adam Temmuz 2020'de bu kez şansını Brezilya ekibi Flamengo'da denedi. Burada da umduğunu bulamayan Torrent 4 ay sonunda görevinden ayrıldı. 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, Kasım 2020'den bu yana herhangi bir takımda görev yapmıyor.
Kariyerinin büyük bölümünde Pep Guardiola'nın ayak izlerini en yakından takip eden isimlerden biri olan Domenec Torrent, efsanevi teknik adamla birlikte 521 maça çıktı. 2007'de Guardiola'nın ekibine katılmadan önce ve 2018'de ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapan Torrent, toplam 86 maçta takım yönetti. Torrent bu karşılaşmalarda 44 galibiyet alırken 29 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
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