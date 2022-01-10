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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan yeni teknik adam açıklaması

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Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan yeni teknik adam açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bizim kafamızdaki hocaların somut tercihleri haziran. Bu da Fenerbahçe ve Türk futbolu için de bir ilk olur. Haziranda gelecek hocayı şimdiden belirlemek" dedi.

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