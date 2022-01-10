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Alanyaspor'da flaş ayrılık! Golcü oyuncu Khouma Babacar ile yollar ayrıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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Alanyaspor’da flaş ayrılık! Golcü oyuncu Khouma Babacar ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor tarafından yapılan son dakika açıklamasında golcü oyuncu Khouma Babacar'ın takımdan ayrıldığı duyuruldu. Babacar 3 Eylül 2020'de İtalya'nın Sassuolo takımından kiralanmıştı.

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