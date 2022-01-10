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Canlı I Fenerbahçe - Adana Demirspor (CANLI SKOR) Süper Lig'de kritik karşılaşma

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Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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Canlı I Fenerbahçe - Adana Demirspor CANLI SKOR Süper Lig’de kritik karşılaşma

Süper Lig'în 20.haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u ağırlıyor. Sezon başından beri istediği futbolu sahaya yansıtamayan Fenerbahçe, bu maçı kazanarak yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Sarı lacivertlilerde tek eksik ise kaleci Altay Bayındır. İşte maçın muhtemel 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Mesut, İrfan Can, Valencia

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Samet, Sanuç Talha, Kaan, Gökhan, Stambouli, Bjarnason, Vargas, Yunus, Assombalonga

MAÇ SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 10 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

SARI LACİVERTLİLERDE TEK EKSİK ALTAY BAYINDIR

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı öncesinde tek eksik kaleci Altay Bayındır. Genç kaleci yaşadığı uzun süreli sakatlık sebebiyle Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlıklarını atlatan Luiz Gustavo ile Mergim Berisha'nın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

EN BÜYÜK EKSİK MARIO BALOTELLİ

Son haftaların formda takımı Adana Demirspor, Kadıköy deplasmanına 3 eksikle çıkacak. Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunan Simon Deli ile sakatlığı bulunan Khadim Rassoul maç kadrosunda olmayacak. En önemli eksik ise Mario Balotelli.

LİGDE 36.RANDEVU

Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde daha önce oynanan 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 21, Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 10 maçta ise eşitliği bozamadı.

CEZA SINIRINDA 4 İSİM VAR

Fenerbahçe'de kart sınırında olan Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci kart görmeleri halinde Antalya deplasmanında cezalı olacak.

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