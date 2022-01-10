Canlı I Fenerbahçe - Adana Demirspor (CANLI SKOR) Süper Lig'de kritik karşılaşma

EN BÜYÜK EKSİK MARIO BALOTELLİ

Son haftaların formda takımı Adana Demirspor, Kadıköy deplasmanına 3 eksikle çıkacak. Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunan Simon Deli ile sakatlığı bulunan Khadim Rassoul maç kadrosunda olmayacak. En önemli eksik ise Mario Balotelli.