08 Ocak 2022, Cumartesi
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Bayern Münih sezonun ikinci yarısına mağlubiyetle başladı

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Giriş Tarihi: 08.01.2022
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Bayern Münih sezonun ikinci yarısına mağlubiyetle başladı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach’a 2-1 yenildi.

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