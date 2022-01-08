Galatasaray - Giresunspor CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ve Giresunspor Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Ligin ikinci yarısına iyi bir giriş yapmak isteyen Aslan'da tek hedef galibiyet. Galatasaray - Giresunspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'de 20. ve ikinci ilk haftasında Galatasaray, sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak.
Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan.
Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı 7 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyetle tamamladı. Yaptığı 19 karşılaşmada 27 puan toplayarak 10. sırada yer alan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde bulunuyor.
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Ligin ilk yarısında 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 22 puan toplayan Giresunspor ise ligde 14. sırada yer alıyor.
İki rakım arasında ligin ilk yarısında Giresun'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Galatasaray'da tedavi sürecinde olan kaptan Arda Turan ile Sacha Boey, Afrika Kupası'nda olan Feghouli ve Mostafa Mohamed, sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Christian Luyindama, sarı kart cezalıları Marcao ile Kerem Aktürkoğlu, izolasyon süreçleri devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk, Fatih Öztürk ve Taylan Antalyalı kadroda yer almıyor.
Giresunspor'da Afrika Kupası'na giden Hamidou Traore ve Souleymane Doukara ile kart cezalısı Mamadou Diarra'nın yanı sıra Erol Can Akdağ karşılaşmada forma giyemeyecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: İsmail Çipe, Sacha Boey, Işık Kaan, Nelsson, Ömer Bayram, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Morutan, Halil Dervişoğlu, Babel.
Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki, Douglas, Perez, Behich, Flavio, Pelupessy, Suleymanov, Diabate, Sergio, Balde
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