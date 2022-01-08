Kasımpaşa: 3 - Hatayspor: 1 MAÇ SONUCU | Paşa 3 golle kazandı

19. dakikada penaltı noktasının sağında Diouf'un indirdiği topla buluşan Kamara'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

50'nci dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Hajradinovic yerden içeri çevirdi. Saint Louis'in uzaklaştırmak istediği top, takım arkadaşına çarparak penaltı noktası yakınlarında Travnik'in önünde kaldı Bu oyuncunun sert şutunda top ağlara gitti: 3-0.