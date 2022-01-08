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Kasımpaşa: 3 - Hatayspor: 1 MAÇ SONUCU | Paşa 3 golle kazandı

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Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
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Kasımpaşa: 3 - Hatayspor: 1 MAÇ SONUCU | Paşa 3 golle kazandı

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ve Hatayspor karşı karşıya geldi. Her iki takımın da mutlak 3 puan hedeflediği mücadeleyi Kasımpaşa 3-1 kazandı.

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, evinde ağırladığı Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Kasımpaşa'nın gollerini Eysseric, Umut Bozok ve Travnik kaydederken, Hatayspor'un tek golünü Onur Ergun kaydetti.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa ilk dakikada öne geçti. Sağdan Ouannes'in yerden ortasına penaltı noktası civarında gelişine vuran Eysseric'in şutunda top filelere gitti: 1-0.

6. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Takım halinde presle kazanılan topta ceza yayında meşin yuvarlağı önünde bulan Umut Bozok'un şutunda top üst direğe çarparak ağlara gitti: 2-0.

19. dakikada penaltı noktasının sağında Diouf'un indirdiği topla buluşan Kamara'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

50'nci dakikada Kasımpaşa bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Hajradinovic yerden içeri çevirdi. Saint Louis'in uzaklaştırmak istediği top, takım arkadaşına çarparak penaltı noktası yakınlarında Travnik'in önünde kaldı Bu oyuncunun sert şutunda top ağlara gitti: 3-0.

67'nci dakikada sağ çizgide topla buluşan Kamara, penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Muhammed Mert'in kafa vuruşunda Hadergjonaj topu son anda kafayla kornere gönderdi.

75'inci dakikada Hatayspor farkı 2'ye düşürdü. Sol kanattan gelişen atakta Saint Louis pasını ceza sahasındaki Onur Ergün'e verdi. Onur Ergün, sol çaprazda rakiplerinden sıyrıldıktan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

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