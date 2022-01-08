Fenerbahçe’nin yeni hocası Slaven Bilic mi? Transferde flaş gelişme: Beijing Guoan’dan ayrıldı

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve West Bromwich Albion ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmıştı.