Fenerbahçe'nin yeni hocası Slaven Bilic mi? Transferde flaş gelişme: Beijing Guoan'dan ayrıldı
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Hırvat teknik direktör Slaven Bilic, Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan ile yollarını ayırdı.
Çin Süper Lig ekibi Beijing Guoan, Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bilic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla sonlandırıldığı belirtildi.
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve West Bromwich Albion ile Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmıştı.
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