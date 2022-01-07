07 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Sofiane Feghouli transferinde gerçek ortaya çıktı

Sofiane Feghouli transferinde gerçek ortaya çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2022
ABONE OL
Sofiane Feghouli transferinde gerçek ortaya çıktı

Son dakika transfer haberi bugün... Başakşehir'in, Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'nin transferi için bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA