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Kayserispor milli stoper Mert Çetin ile anlaştı! Galatasaray'ın da gündeminde olan oyuncudan sürpriz tercih

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Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Kayserispor milli stoper Mert Çetin ile anlaştı! Galatasaray’ın da gündeminde olan oyuncudan sürpriz tercih

İtalya Serie A ekibi Verona'da foram giyen ve ismi Galatasaray'la da anılan milli stoper Mert Çetin Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki stoper oyuncu önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalayacak.

Süper Lig'in ikinci yarısında güçlü bir kadro kurmak ve başarı çıtasını yükseltmek isteyen Kayserispor, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Geçtiğimiz hafta Bertolacci ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, bugün de İtalya'nın Verona takımında forma giyen Mert Çetin ile söz kesti.

Fotomaç'ın haberine göre İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona takımı ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper oyuncu önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelerek sözleşme yapacak.

Sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere kiralık olarak anlaşma yapılacak olan 190 cm boyundaki Mert Çetin, İtalya'da son 3 sezonda 14 lig maçında 723 dakika oyunda kaldı. Mert Çetin bu sezon Verona forması ile 2 maçta 46 dakika forma giydi.

GALATASARAY İDDİASI GÜNDEMDEYDİ

Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Mert Çetin, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyordu. Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılıların, genç oyuncuyu Verona'dan kiralamayı düşündüğü belirtiliyordu.

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