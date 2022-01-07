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Son dakika | Koronavirüs testi pozitif çıkan Aziz Yıldırım'dan güzel haber! Taburcu oldu

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Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Son dakika | Koronavirüs testi pozitif çıkan Aziz Yıldırım’dan güzel haber! Taburcu oldu

Son dakika haberi...Fenerbahçe'de uzun dönem başkanlık yapan Aziz Yıldırım'ın, corona virüsüne yakalanmasının ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öne sürülmüştü. Yıldırım'ın son testinin negatife döndüğü ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

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