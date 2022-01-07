07 Ocak 2022, Cuma
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Galatasaray'da zorunlu değişim! Aytaç Kara 11'de başlayacak

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Giriş Tarihi: 07.01.2022
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Galatasaray’da zorunlu değişim! Aytaç Kara 11’de başlayacak

Galatasaray'da eksikler listesine bir isim daha eklendi. Kovid testi pozitif çıkan Taylan da Giresunspor maçı kadrosunda olmayacak. Ayrıca yardımcı hoca Selçuk İnan ve maç analisti Cihan Ünal da koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

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