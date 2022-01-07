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İtalya liginde Juventus ile Napoli 1-1 berabere kaldı

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Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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İtalya liginde Juventus ile Napoli 1-1 berabere kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde 20. haftasında Juventus ile Napoli, 1-1 berabere kaldı. Kritik maç sonrası Napoli puanını 40'a çıkararak ligdeki 3.sıradaki yerini korurken, Juventus 5.sırada kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Juventus ile Napoli, 1-1 berabere kaldı. Torino'daki Allianz Stadı'nda zirve mücadelesi veren iki takım karşılaştı.

Konuk Napoli, 23. dakikada Dries Mertens ile öne geçti: 0-1. Ev sahibi Juventus, ikinci yarının 54. dakikasında Federico Chiesa ile beraberlik golünü buldu: 1-1.

Başka gol olmayınca mücadele beraberlikle sonuçlandı ve iki ekip de sahadan 1'er puanla ayrıldı. Napoli, puanını 40'a çıkarırken, 3. basamaktaki yerini korudu. Juventus ise puanını 35 yaptı ve 5. sırada kaldı.

Ligde zirve mücadelesi veren takımlardan Milan da konuk ettiği Roma'yı 3-1 yenerek, puanını 45'e çıkardı. Milan, bir maçı eksik olan lider Inter'in 1 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

20. HAFTADA OYNANAN DİĞER MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE:

Sassuolo-Genoa: 1-1, Spezia-Hellas Verona: 1-2, Lazio-Empoli: 3-3 ve Sampdoria-Cagliari: 1-2.

Serie A'nın 20. haftasında bugün yapılması gereken Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia ve Fiorentina-Udinese müsabakaları, yerel sağlık makamlarının, takımlardaki Kovid-19 vakalarının çokluğunu gerekçe gösterip maça çıkmalarına izin vermemesi nedeniyle oynanamadı.

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