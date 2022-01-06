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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli’nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin ve 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Karaveli, ligdeki Rizespor maçında takımının başında olamayacak. Siyah beyazlılar konuya ilişkin resmi açıklama yayınladı.

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