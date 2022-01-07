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Konyaspor İlhan Palut ile sözleşme yeniliyor: İki yıl daha devam kararı

SPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Konyaspor İlhan Palut ile sözleşme yeniliyor: İki yıl daha devam kararı

Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut'la sözleşme uzatılması konusunda anlaştı. Sözleşmenin iki yıllık olduğu öğrenildi. Konyaspor İlhan Palut ile bugün saat 15.00'te resmi sözleşme imzalayacak.

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