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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'da 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’da 3 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... Galatasaray, yardımcı antrenör Selçuk İnan, analiz sorumlusu Cihan Ünal ve Taylan Antalyalı'nın koronavirüse yakalandığını açıkladı.

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