06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'a Sacha Boey müjdesi! 11'e dönüyor

Galatasaray'a Sacha Boey müjdesi! 11'e dönüyor

SPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
ABONE OL
Galatasaray’a Sacha Boey müjdesi! 11’e dönüyor

İkinci yarının ilk haftası Giresunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Sakatlığından dolayı eylül ayından beri oynayamayan Boey geri dönüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA