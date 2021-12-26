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Galatasaray'da Sacha Boey müjdesi! Çalışmalara katıldı

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Giriş Tarihi: 26.12.2021
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Galatasaray’da Sacha Boey müjdesi! Çalışmalara katıldı

Son dakika Galatasaray haberleri bugün... Galatasaray, Sacha Boey'in bugün yapılan antrenmanın son bölümünde kontrollü bir şekilde takımla çalışmalara katıldığını açıkladı.

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