06 Ocak 2022, Perşembe
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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!

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Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İkinci yarının ilk haftasında oynanacak hakemler MHK tarafından açıklanırken, son zamanların en çok tartışılan ismi Zorbay Küçük'e maç verildi.

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