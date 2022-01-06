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Yeni Malatyaspor'da koronavirüs şoku! Başkan Adil Gevrek virüse yakalandı

SPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2022
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Yeni Malatyaspor’da koronavirüs şoku! Başkan Adil Gevrek virüse yakalandı

Son dakika haberi...Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübünün Başkanı Adil Gevrek'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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