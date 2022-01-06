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Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesi iptal edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Djokovic’in Avustralya’ya giriş vizesi iptal edildi

Son dakika haberine göre: Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Avustralya'ya giriş vizesinin iptal edildiği bildirildi.

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