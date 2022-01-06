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Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu

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Giriş Tarihi: 06.01.2022
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Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu

Kulüp kariyerindeki son 109 maçta 109 skor üreten (94 gol, 15 asist) Olunga, Fenerbahçe’nin kendisiyle ilgilenmesiyle büyük heyecan yaşadı. Yıldız futbolcunun Al-Duhail Yönetimi’ne, “Teklif gelirse kolaylık bekliyorum” mesajı gönderdiği belirtildi.

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