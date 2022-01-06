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Trabzonspor'a kötü haber: Djaniny antremanda sakatlandı

SPOR
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Trabzonspor’a kötü haber: Djaniny antremanda sakatlandı

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor'a yıldız oyuncusu Djaniny'den kötü haber geldi. Sakatlanan oyuncunun Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyemeyeceği öğrenildi. Djaniny 20 maça çıkarken 6 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı.

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