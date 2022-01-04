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Son dakika | Fatih Terim'den istifa iddialarına net yanıt

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Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Son dakika | Fatih Terim’den istifa iddialarına net yanıt

Son dakika haberi...Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisi ve Başkan Burak Elmas arasında yaşanan gerginlik ve ayrılık iddialarına yanıt verdi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Terim, göreve devam edeceğini ifade etti.

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