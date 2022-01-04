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Samuel Umtiti'den Fenerbahçe'ye kötü haber

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Giriş Tarihi: 04.01.2022
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Samuel Umtiti’den Fenerbahçe’ye kötü haber

Daha önce Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul ettiği iddia edilen Barcelona'nın Fransız savunmacısı Samuel Umtiti'nin bu kez Türkiye'den gelen teklifleri reddettiği belirtildi.

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