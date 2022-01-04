04 Ocak 2022, Salı
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Son dakika: Galatasaray'da Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk koronavirüse yakalandı!

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Giriş Tarihi: 04.01.2022
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Son dakika: Galatasaray’da Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk koronavirüse yakalandı!

Son dakika haberine göre: Galatasaray'da Hollandalı yıldız Van Aanholt'un ardından 2 pozitif vaka daha olduğu açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede; Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk'ün koronavirüs testlerinin pozitif olduğu duyuruldu.

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