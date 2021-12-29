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Haberler Galeri Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona mı eriyor! Hareketli saatler! Başkan Burak Elmas'la kritik görüşme

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona mı eriyor! Hareketli saatler! Başkan Burak Elmas'la kritik görüşme

Bu sezon yeni transferler ve harcanan onca paraya rağmen hayal kırıklığından öteye gidemeyen Galatasaray, lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kaldı. Fatih Terim'in öğrencileri dün akşam sürpriz şekilde Denizlispor'a elenerek Türkiye Kupası'na da veda etti. Son dakika bilgisine göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas bugün Fatih Terim ile bir görüşme yapacak!

Giriş Tarihi: 29.12.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 11:47
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Galatasaray’da Fatih Terim dönemi sona mı eriyor! Hareketli saatler! Başkan Burak Elmas’la kritik görüşme

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim bugün bir görüşme gerçekleştirecek. Süper Lig'de 27 puan toplayarak taraftarını üzen sarı kırmızılılar sadece yedi maçta galibiyet sevinci yaşadı. Denizlispor'a elenen Galatasaray'da taşlar yerinden oynadı. Gün içinde radikal kararlar alınabilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da Fatih Terim dönemi sona mı eriyor! Hareketli saatler! Başkan Burak Elmas’la kritik görüşme

GALATASARAY'DA BAŞKAN BURAK ELMAS İLE FATİH TERİM GÖRÜŞECEK!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, dün akşam Denizlispor maçından sonra açıklamalarda bulunmuş ve 'Yarın başkan ile görüşeceğim.

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Galatasaray’da Fatih Terim dönemi sona mı eriyor! Hareketli saatler! Başkan Burak Elmas’la kritik görüşme

Hem kendim hem de Galatasaray'ın zarar görmesini istemiyorum' demişti. Gözler Burak Elmas ile Terim görüşmesine çevrildi.

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Galatasaray’da Fatih Terim dönemi sona mı eriyor! Hareketli saatler! Başkan Burak Elmas’la kritik görüşme

FATİH TERİM GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?
Ligde peş peşe alınan puan kayıplarından sonra Antalyaspor galibiyeti camiaya umut vermişti fakat Denizlispor'a elenilmesi o havayı dağıttı.

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Galatasaray’da Fatih Terim dönemi sona mı eriyor! Hareketli saatler! Başkan Burak Elmas’la kritik görüşme

Muslera'nın yokluğunda İsmail Çipe'nin yetersizliği kadro planlaması konusunda Terim'e eleştirileri beraberinde getirdi.