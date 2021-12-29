Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona mı eriyor! Hareketli saatler! Başkan Burak Elmas'la kritik görüşme

Bu sezon yeni transferler ve harcanan onca paraya rağmen hayal kırıklığından öteye gidemeyen Galatasaray, lider Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kaldı. Fatih Terim'in öğrencileri dün akşam sürpriz şekilde Denizlispor'a elenerek Türkiye Kupası'na da veda etti. Son dakika bilgisine göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas bugün Fatih Terim ile bir görüşme yapacak!