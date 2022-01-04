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Son dakika | Beşiktaş'tan TFF'ye kritik başvuru! Süper Lig'de ikinci yarı 15 gün geç başlasın

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Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Son dakika | Beşiktaş’tan TFF’ye kritik başvuru! Süper Lig’de ikinci yarı 15 gün geç başlasın

Süper Kupa maçı için Katar'da bulunan Beşiktaş, Antalyaspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlı yönetim, tüm takımlarda artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle Süper Lig'de ikinci yarının 15 gün geç başlatılması yönündeki talebini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

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