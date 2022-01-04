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Okay Yokuşlu transferinde flaş gelişme! Türkiye kararını verdi

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Giriş Tarihi: 04.01.2022
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Okay Yokuşlu transferinde flaş gelişme! Türkiye kararını verdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sarı kırmızılı takımın transferi adına temaslarda bulunduğu Celta Vigo forması giyen milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığı belirtilirken kendisiyle Bordeaux ve Fulham'ın ilgilendiği ifade edildi.

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