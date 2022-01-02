Fenerbahçe'de tehlike kapıda! 2 isim bedava elden kaçabilir
Son dakika haberine göre: UEFA Avrupa Ligi macerası grup aşamasında sona eren, Süper Lig'de de lider Trabzonspor'un oldukça gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken dün itibarıyla bir gelişme daha yaşandı.
F.BAHÇE'DE KAPIDAKİ TEHLİKE
Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de fatura teknik direktör Vitor Pereira'ya kesilmişti. Sarı-lacivertlilerde yeni hoca konusunda henüz bir gelişme yaşanmamışken dün itibarıyla bir tehlike daha yaşandı. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosunda tuttuğu genç yıldızların sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılma ihtimalleri doğdu. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...
JORGE JESUS SESLERİ
Teknik direktör arayışı süren Fenerbahçe için Jorge Jesus ismi gündemde kalmaya devam ediyor. Benfica'dan resmen ayrılan 67 yaşındaki çalıştırıcının hem Fenerbahçe hem de Atletico Mineiro ile görüştüğü belirtiliyor.
AVANTAJ VE DEZAVANTAJ
ESPN'in haberine göre, sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'u takımın başına getirebilmek için yoğun çaba harcıyor. Ancak aynı zamanda Brezilya kulübü Atletico Mineiro da Jesus'a resmi teklifini yaptı ve takipte duruyor. Jorge Jesus'un Avrupa'da kalmak istemesi Fenerbahçe'yi avantajlı kılıyor. Fakat Atletico Mineiro ise daha iyi maddi şartlara sahip durumda.
HOCAYA GÖRE TRANSFER
Süper Lig'de devre arası transfer dönemi 12 Ocak Çarşamba günü başlayacak. Fenerbahçe'de şu anda öncelik teknik direktör seçimi olacak. Yeni teknik direktör belirlendikten sonra transfer çalışmaları ağırlık kazanacak. Hocanın isteyeceği mevkiiler ve rapora göre hareket edilecek. Sezon başındaki hata yapılmayacak. Zira sezon başında Steven Caulker transfer edilmiş ancak Vitor Pereira kadroda düşünmeyince yollar ayrılmıştı. O nedenle bu kez temkinli davranılacak.
ZAMAN SIKINTISI
Sarı-lacivertliler, 2022'ye teknik direktörsüz girerken 10 Ocak'ta oynanacak Adana Demirspor maçına artık az bir zaman kaldı. Henüz resmi olarak yeni hocasını belirleyemeyen Fenerbahçe'de ligin ikinci yarısının hazırlıkları da bu doğrultuda başlayacak. TFF'nin kurallarına göre artık Zeki Murat Göle resmi bir maçta takımın başında yer alamayacak. O nedenle Adana Demirspor maçında mutlak Pro Lisanslı bir teknik sorumlunun olması gerekiyor. Aksi takdirde yeni bir sıkıntı Fenerbahçe'yi bekleyecek. Yönetim adeta zamanla yarışacak.
TÜRKİYE HARİCİ GÖRÜŞMELER SERBEST
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, dün itibariyle yani 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Avrupa'dan her kulüple görüşebilecek. Bu sezon sarı-lacivertli takımın parlayan yıldızları Türkiye hariç Avrupa'nın her liginden teklif alabilir ve görüşmeler yapabilir.
RESMİ ANLAŞMA İMZALAMADI
30 Haziran 2022'de sözleşmeleri sona erecek iki genç futbolcu henüz Fenerbahçe ile resmi bir anlaşma imzalamadı. Sarı-lacivertli kulüp hem Ferdi hem de Berke ile görüşmelerini yaptı. Önümüzde hafta içinde yeni görüşmelerin yapılması bekleniyor.
AVRUPA'DAN YAKIN TAKİP
Ancak dünden itibaren Avrupa'dan herhangi bir kulüp de iki genç yıldızla görüşme yapma şansına sahip. Zaten iki genç yıldız Avrupa'daki birçok takımın takip listesinde bulunuyor. Birçok önemli kulübün scout ekipleri Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'i uzun zamandır izliyor.
GENÇ OLMALARI DİKKAT ÇEKİYOR
Bu sezon da Fenerbahçe'de başarılı olan iki genç yıldızın takipçi sayısı daha çok arttı. Özellikle son dönemde Avrupa'ya açılan Türk futbolcuların sayısı da artmış durumda. Bu açıdan bakıldığında 22 yaşındaki Ferdi ile 21 yaşındaki kaleci Berke, yaşları, potansiyelleri ve performanslarıyla gelecek vaat ediyor.
BEDAVAYA KAPTIRABİLİR
Bu nedenle dün itibariyle Fenerbahçe'nin elini çabuk tutması gerekiyor. Aksi takdirde iki potansiyelli genç yıldız bedavaya Avrupa kulüplerine kaptırılabilir.
SIKI DOSTLAR
Sarı-lacivertlilerde bu sezon saha içinde yıldızlaşan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer saha dışında da çok iyi arkadaşlar. İki yıldız aynı yaşta oldukları için de saha dışında birlikte vakit geçiriyor, iyi anlaşıyor.
İKİSİ DE FORMDA
Bu sezon özellikle Vitor Pereira yönetiminde iki genç yıldız da parladı. Özellikle Ferdi Kadıoğlu performansını yukarı çekti ve Fenerbahçe'deki en iyi dönemini geçirdi. 22 yaşındaki Ferdi, 22 resmi maçta oynadı, 2 gol 2 asist yaptı. Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla kaleyi devralan 21 yaşındaki Berke Özer de 14 resmi maçta eldivenleri giydi.
SOSA DA SIRADA
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncular arasında Jose Sosa da bulunuyor. Ancak 36 yaşında olan Sosa için yeni gelecek teknik direktörün kararı beklenecek. Ayrıca Arjantinli orta sahanın sezon sonuna kadar göstereceği performans da önem teşkil edecek. Geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye imza atan Sosa, bu sezon Vitor Pereira döneminde istediği forma şansını bulamamıştı. Deneyimli yıldız bu sezon 16 resmi maçta 1 asist yaptı.
2022 ZOR BAŞLADI
Yeni yıla belirsizliklerle giren Fenerbahçe'de yoğun bir mesai yaşanıyor. Henüz teknik direktörünü seçemeyen, Ferdi ve Berke Özer ile henüz sözleşme yenilemeyen, hoca belli olmadığı için transferde beklemeye geçen ve sportif başarı bekleyen camianın baskısını hisseden yönetim zor bir haftaya başlıyor. 2022'nin ilk haftası tüm bu belirsizlikler altında geçecek.
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