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THY Avrupa Ligi'ne Kovid-19 engeli! Anadolu Efes-Bayern Münih maçı ertelendi

SPOR AA
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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THY Avrupa Ligi’ne Kovid-19 engeli! Anadolu Efes-Bayern Münih maçı ertelendi

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 7 Ocak'ta oynanması gereken Anadolu Efes-Bayern Münih maçı, lacivert-beyazlı takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

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