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Son dakika: Galatasaraylı futbolcu ülkesinde Kovid-19'a yakalandı

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Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika: Galatasaraylı futbolcu ülkesinde Kovid-19’a yakalandı

Galatasaray'ın futbolcusu Patrick van Aanholt'tun ülkesinde yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı. Hollandalı yıldız ismin karantina süreci boyunca ülkesinde olacağı bildirildi. Son dakika gelişmesinin detayları haberimzde...

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