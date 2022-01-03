Trabzonspor’un yeni yıldızı Irakli Azarovi’nin stili Alphonso Davies’e benzetiliyor

Trabzonspor'un yeni transferi Irakli Azarovi müthiş top tekniği ve yetenekleriyle Avrupa'nın peşinden koştuğu bir isimdi.

Bordo-Mavililer'in kente getirdiği yıldız oyuncuyu Krasnodar ve Olympiakos da transfer etmek istiyordu ancak o Trabzonspor'u tercih etti.

Onun transferinde şüphesiz Trabzonspor'un efsane oyuncusu Şota Arveladze'nin de payı var. Irakli Azarovi henüz 19 yaşında olmasına rağmen Gürcistan'da yılın savunmacısı seçildi.