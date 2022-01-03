Trabzonspor'un yeni yıldızı Irakli Azarovi'nin stili Alphonso Davies'e benzetiliyor
Son dakika spor haberi...Trabzonspor’un yeni transferi Gürcü yıldız Irakli Azarovi müthiş top tekniği ve yetenekleriyle Avrupa’nın peşinden koştuğu bir isimdi. Tam bir kupa canavarı olan Irakli Azarovi oyun stili olarak Bayern Münih’in ve Avrupa futbolunun büyük yıldızı Alphonso Davies’e benzetiliyor. İşte detaylar...
Trabzonspor'un yeni transferi Irakli Azarovi müthiş top tekniği ve yetenekleriyle Avrupa'nın peşinden koştuğu bir isimdi.
Bordo-Mavililer'in kente getirdiği yıldız oyuncuyu Krasnodar ve Olympiakos da transfer etmek istiyordu ancak o Trabzonspor'u tercih etti.
Onun transferinde şüphesiz Trabzonspor'un efsane oyuncusu Şota Arveladze'nin de payı var. Irakli Azarovi henüz 19 yaşında olmasına rağmen Gürcistan'da yılın savunmacısı seçildi.
Ayrıca yılın en iyi genç oyuncusu ödülüne de layık görüldü.
IRAKLİ AZAROVİ TAM BİR KUPA CANAVARI
Irakli Azarovi son 3 sezonda A takımda oynadı ve hepsinde şampiyonluk yaşadı. Bu sezon Trabzonspor'da da şampiyonluk yaşaması büyük bir ihtimal…
ALPHONSO DAVİES'E BENZETİLİYOR
Gürcüler onu oyun stili olarak Bayern Münih'in ve Avrupa futbolunun büyük yıldızı Alphonso Davies'e benzetiyor.
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