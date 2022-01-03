03 Ocak 2022, Pazartesi
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Son dakika | Ferdi Kadıoğlu A Milli Futbol Takımı'nı tercih ettiğini açıkladı

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Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Son dakika | Ferdi Kadıoğlu A Milli Futbol Takımı’nı tercih ettiğini açıkladı

Son dakika haberi...Fenerbahçe, 22 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun A Milli Futbol Takımı'nı tercih ettiğini açıkladı. Ferdi Kadıoğlu, Türkiye için forma giyecek.

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