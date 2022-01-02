Son dakika: Milli takım tercihini açıkladı! Fenerbaçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu kararını verdi
Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, milli takım kararını verdi. Başarılı oyuncu Hollanda, Kanada ya da Türkiye'yi seçme hakkına sahipti... Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Bu sezon Fenerbahçe 'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 22 yaşındaki genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu, milli takım konusunda kararını verdi.
Türkiye, Hollanda ve Kanada milli takımlarından birini seçme hakkına sahip olan Ferdi, tercihini ülkemizden yana kullandı.
KARARINI TÜRKİYE'DEN YANA KULLANDI
Başarılı futbolcu kararını A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a bildirdi.
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