Trabzonspor aradığı sol beki buldu! Iraklı Azarovi Trabzon'a davet edildi
Transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig lideri Trabzonspor sol bek avına çıktı. İlk anlaşmasını yapan Trabzonspor'un ikinci imza için Iraklı Azarovi ile anlaştığı belirtildi. Takımı ile de anlaşılan Azarovi Trabzon'a davet edildi.
Süper Lig'de rekor puanla sezonun ilk yarısını zirvede bitiren Trabzonspor, rotasını transfere çevirdi. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan bordo-mavililer, ikinci imzayı attırıyor.
Sabah'ın haberine göre sol bek bölgesi için arayış içinde olan Karadeniz ekibi, transferi noktalamak üzere.
Trabzonspor, sol bek ararken kıstaslarından birini de yabancı kontenjanında boş olan 1997 doğumlu ya da daha küçük oyuncu almak olarak belirlemişti. Bordo-mavililerin bu şartlara uyan Polonyalı sol bek Puchacz için yaptığı teklifi Union Berlin geri çevirmişti.
Bunun üzerine rota daha önce de gündeme gelen Gürcü sol bek Iraklı Azarovi'ye dönmüştü.
Trabzonspor, Iraklı Azarovi'nin transferi için oyuncu ve kulübü Dinamo Batumi ile prensipte anlaşmaya vardı. Oyuncu Trabzon'a davet edildi.
Azarovi, Jean Evrard Kouassi'den sonra Fırtına'nın kadrosuna kattığı ikinci isim olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 bekçi maaşları ne kadar oldu? Yeni yılda bekçi maaşı kaç lira? Bekçiler ne kadar kazanacak?
- Zamlı maaş hesaplandı! 2022 imam maaşı ne kadar oldu? İmam vaiz maaşı ne kadar kaç TL?
- 65 yaş yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık maaşı kaç lira? 65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar?
- Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı? MSB ASAL bedelli askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır?
- 2022 vaiz maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 vaiz maaşı kaç lira?
- 2022 mühendis maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 mühendis maaşı kaç lira?
- 2022 başkomiser maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 başkomiser maaşı kaç lira?
- MSB son dakika: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Uzman doktor, hemşire maaşı 2022 ne kadar? Enflasyon farkıyla uzman doktor, hemşire maaşları kaç TL oldu?
- Vali yeni maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak zammı ile Vali maaşı kaç para? Vali maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL?
- Emekli maaş zam hesabı! SSK BAĞ-KUR 2000 öncesi, sonrası tek tek hesaplandı! Yeni yıl emekli maaş zammı hesabı...
- En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak memur maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?