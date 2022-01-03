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Trabzonspor aradığı sol beki buldu! Iraklı Azarovi Trabzon'a davet edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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Trabzonspor aradığı sol beki buldu! Iraklı Azarovi Trabzon’a davet edildi

Transfer çalışmalarına hız veren Süper Lig lideri Trabzonspor sol bek avına çıktı. İlk anlaşmasını yapan Trabzonspor'un ikinci imza için Iraklı Azarovi ile anlaştığı belirtildi. Takımı ile de anlaşılan Azarovi Trabzon'a davet edildi.

Süper Lig'de rekor puanla sezonun ilk yarısını zirvede bitiren Trabzonspor, rotasını transfere çevirdi. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan bordo-mavililer, ikinci imzayı attırıyor.

Sabah'ın haberine göre sol bek bölgesi için arayış içinde olan Karadeniz ekibi, transferi noktalamak üzere.

Trabzonspor, sol bek ararken kıstaslarından birini de yabancı kontenjanında boş olan 1997 doğumlu ya da daha küçük oyuncu almak olarak belirlemişti. Bordo-mavililerin bu şartlara uyan Polonyalı sol bek Puchacz için yaptığı teklifi Union Berlin geri çevirmişti.

Bunun üzerine rota daha önce de gündeme gelen Gürcü sol bek Iraklı Azarovi'ye dönmüştü.

Trabzonspor, Iraklı Azarovi'nin transferi için oyuncu ve kulübü Dinamo Batumi ile prensipte anlaşmaya vardı. Oyuncu Trabzon'a davet edildi.

Azarovi, Jean Evrard Kouassi'den sonra Fırtına'nın kadrosuna kattığı ikinci isim olacak.

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