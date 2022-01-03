Trabzonspor aradığı sol beki buldu! Iraklı Azarovi Trabzon’a davet edildi

Trabzonspor, sol bek ararken kıstaslarından birini de yabancı kontenjanında boş olan 1997 doğumlu ya da daha küçük oyuncu almak olarak belirlemişti. Bordo-mavililerin bu şartlara uyan Polonyalı sol bek Puchacz için yaptığı teklifi Union Berlin geri çevirmişti.