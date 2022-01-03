Son dakika: Altaş Denizlispor’da Kovid-19 vaka sayısı 15’e yükseldi

8 FUTBOLCUNUN TESTİ POZİTİF

Yeşil-siyahlı takımda oyuncular ve teknik ekipte semptom görülmesi üzerine yapılan PCR testleri sonucunda 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıktı.