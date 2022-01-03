Son dakika: Altaş Denizlispor'da Kovid-19 vaka sayısı 15'e yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı penaltılarla eleyen Altaş Denizlispor'da korona virüs şoku yaşanıyor. Test sonucu pozitif çıkanların sayısı 15'e yükseldi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da koronavirüs şoku yaşandı. 15 ismin test sonucu pozitif çıktı. Detaylar haberimizde...
8 FUTBOLCUNUN TESTİ POZİTİF
Yeşil-siyahlı takımda oyuncular ve teknik ekipte semptom görülmesi üzerine yapılan PCR testleri sonucunda 8 futbolcu, 2 yönetici, 2 teknik heyet ve 3 sağlık ekibi çalışanı olmak üzere toplam 15 kişinin testi pozitif çıktı.
8 OCAK'TA BANDIRMA MAÇI VAR
Testleri pozitif çıkanların izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı belirtildi. Daha önce sakat futbolcularının çokluğu yüzünden sıkıntı yaşayan Denizlispor, ligde devre arasının ardından 8 Ocak Cumartesi günü Bandırmaspor deplasmanına çıkacak.
GALATASARAY'I KUPADA ELEMİŞTİ
Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşan Altaş Denizlispor normal süresi 3-3 biten mücadele sonucuda sarı-kırmızılıları seri penaltı atışları sonrasında elemişti.
Yaşanan bu gelişme sonrası yeşil-beyazlıların teknik direktörü Fatih Tekke'nin bir hayli moralinin bozuk olduğu belirtildi.
BASKETBOL TAKIMINDA DA 6 VAKA
Denizli'nin ING Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te de geçen hafta sonu 6 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.
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