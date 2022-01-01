01 Ocak 2022, Cumartesi
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Galatasaray Sinan Bolat için nabız yoklamaya başladı

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Giriş Tarihi: 01.01.2022
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Galatasaray Sinan Bolat için nabız yoklamaya başladı

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Muslera'nın sakatlığı, İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ün kötü performansı sonrası kaleci transferi yapmak isteyen Galatasaray, eski kalecisi Sinan Bolat'ı yeniden gündemine aldı.

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