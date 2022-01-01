01 Ocak 2022, Cumartesi
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Muslera'dan ayrılık iddialarına yanıt

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Giriş Tarihi: 01.01.2022
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Muslera’dan ayrılık iddialarına yanıt

Galatasaray ile yollarının ayrılacağına ilişkin artan iddialar sonrası Fernando Muslera, ayrılık düşüncesinde olmadığını ifade eden bir paylaşım gerçekleştirdi.

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