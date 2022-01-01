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Galatasaray tarihinin en iyi 3 kalecisinden biri olan Muslera için yolun sonu!

Galatasaray tarihinin Taffarel ve Mondragon'la beraber en iyisi olan Muslera için filmin sonu geldi. Kaleyi yabancı bir file bekçisine bırakmayı düşünen sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanından kurtulmak için Fernando Muslera'nın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshedecek. Sarı-kırmızılı camiada gündemi sarsacak olan bu gelişmenin detaylarına ulaşıldı.

Giriş Tarihi: 01.01.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 09:52
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Galatasaray tarihinin en iyi 3 kalecisinden biri olan Muslera için yolun sonu!

MUSLERA'DA FESİH HAZIRLIĞI
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste kötü sonuçlar elde eden Galatasaray'da bunda en önemli etkenlerden birisi de Fernando Muslera'nın sakatlığı oldu. Uruguaylı file bekçisinin yaşadığı sakatlık sonrası takım bir türlü toparlanamadı. Sarı-kırmızılılarda sezonu kapatması beklenen tecrübeli eldivenle ilgili sözleşme feshi kararı alındı.

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Galatasaray tarihinin en iyi 3 kalecisinden biri olan Muslera için yolun sonu!

BURAK ELMAS'TAN BİRLİK MESAJI
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yeni yıl için bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından seslenen Elmas, "2022 yılının herkese mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Bu yılın da tüm Galatasaray camiası adına birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geçeceğine inancım tam" ifadesini kullandı.

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Galatasaray tarihinin en iyi 3 kalecisinden biri olan Muslera için yolun sonu!

OMAR DÖNÜYOR
Amerika'da bulunan Omar Elabdellaoui'nin hafta içerisinde Türkiye'ye döneceği belirtildi. Geçen yılbaşında geçirdiği kaza sonucunda gözlerinden yaralanan Norveçli sağ bek, dikişlerini aldırmak için ABD'ye gitmişti. Omar'ın dönüşünde sağlık raporlarına bakılacak ve kararı Fatih Terim karar verecek

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Galatasaray tarihinin en iyi 3 kalecisinden biri olan Muslera için yolun sonu!

CICALDAU'YA KOVİD FRENİ
Cim-Bom'da son haftalarda istenen performansa imza atamayan ve kupadaki Denizli maçında da kötü futbolundan dolayı oyundan alınan Cicaldau'da bunun nedeni ortaya çıktı. Kupada ikinci yarı yerini Halil'e bırakan Rumen oyuncunun Kovid-19'dan çok olumsuz etkilendiği belirtildi.

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Galatasaray tarihinin en iyi 3 kalecisinden biri olan Muslera için yolun sonu!

LUYINDAMA İÇİN ANTWERP İDDİASI
Cim-Bom'da yeterli şansı bulamayan Luyindama'nın, Belçika'nın Antwerp kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi. Tecrübeli savunmacının, gelecek hafta kiralık olarak Belçika'ya gideceği ifade edildi. Sarı-kırmızılı stoper için sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alması bekleniyor.