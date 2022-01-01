Galatasaray tarihinin en iyi 3 kalecisinden biri olan Muslera için yolun sonu!

Galatasaray tarihinin Taffarel ve Mondragon'la beraber en iyisi olan Muslera için filmin sonu geldi. Kaleyi yabancı bir file bekçisine bırakmayı düşünen sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanından kurtulmak için Fernando Muslera'nın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshedecek. Sarı-kırmızılı camiada gündemi sarsacak olan bu gelişmenin detaylarına ulaşıldı.