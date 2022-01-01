01 Ocak 2022, Cumartesi
Galatasaray tarihinin en iyi 3 kalecisinden biri olan Muslera için yolun sonu!
Galatasaray tarihinin Taffarel ve Mondragon'la beraber en iyisi olan Muslera için filmin sonu geldi. Kaleyi yabancı bir file bekçisine bırakmayı düşünen sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanından kurtulmak için Fernando Muslera'nın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshedecek. Sarı-kırmızılı camiada gündemi sarsacak olan bu gelişmenin detaylarına ulaşıldı.
Giriş Tarihi: 01.01.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 09:52
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