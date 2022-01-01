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Beşiktaş'ta Şenol Güneş sesleri yükseliyor! Plan belli oldu

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Giriş Tarihi: 01.01.2022
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Beşiktaş’ta Şenol Güneş sesleri yükseliyor! Plan belli oldu

Sergen Yalçın sonrası Önder Karaveli ile yola devam eden Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ı sezon sonuna kadar Önder Karaveli çalıştıracak. Sezon sonunda Şenol Güneş dümene geçip, Karaveli'yi ekibine katacak.

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör konusunda planlamasını yaptı. Siyah-Beyazlılar, sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile yola devam edecek.

SEZON SONU ŞENOL GÜNEŞ
Karaveli'den memnun olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin asıl hedefi ise takımın başına Şenol Güneş'i getirmek. Çebi sezon sonunda Güneş ile masaya oturacak.

GÜNEŞ İLE DOKU UYMUŞTU
Takvim'in haberine göre; bu kararda takımın hedeften uzaklaşmasının yanı sıra Şenol Güneş'in sezon ortasında takım çalıştırmak istememesi önemli etken... Kara Kartal, Şenol Güneş yönetiminde üst üste iki sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, Avrupa'da da başarılı sonuçlara imza atmıştı.

TEKNİK EKİBE KATILACAK
Şenol Güneş'in önümüzdeki sezon ekibine Önder Karaveli'yi eklemesi de düşünülüyor... Siyah-Beyazlı Yönetim, Sergen Yalçın sonrasında takımı iyi idare eden ve futbolcularla iletişimi güçlü olan hocadan uzun süre faydalanmak istediği öğrenildi.

Şenol Güneş’ten Beşiktaş açıklaması ŞENOL GÜNEŞ'TEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

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