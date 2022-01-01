Beşiktaş’ta Şenol Güneş sesleri yükseliyor! Plan belli oldu

GÜNEŞ İLE DOKU UYMUŞTU

Takvim'in haberine göre; bu kararda takımın hedeften uzaklaşmasının yanı sıra Şenol Güneş'in sezon ortasında takım çalıştırmak istememesi önemli etken... Kara Kartal, Şenol Güneş yönetiminde üst üste iki sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, Avrupa'da da başarılı sonuçlara imza atmıştı.