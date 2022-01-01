01 Ocak 2022, Cumartesi
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Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'ye Süper Kupa yanıtı

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Giriş Tarihi: 01.01.2022
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Beşiktaş’tan resmi açıklama geldi! Fenerbahçe’ye Süper Kupa yanıtı

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde 2010/11 sezonunda Süper Kupa'nın oynanmadığını, şike soruşturmasında çıkan beraat kararının ardından Beşiktaş ile Süper Kupa Finali oynamak için TFF'ye başvurduğunu açıkladı. TFF'ye yapılan bu talebin ardından Beşiktaş cephesinden cevap geldi.

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