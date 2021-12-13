13 Aralık 2021, Pazartesi
Beşiktaş'ın teknik adamı kim olacak? Şenol Güneş'ten flaş açıklama
Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta boşalan teknik adam koltuğuna kim oturacak? Bu sorunun yanıtı merak konusu olurken Beşiktaşlıları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a geldi. Güneş, bir de açıklama yaptı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.12.2021 19:08 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 19:17
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8