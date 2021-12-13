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Haberler Galeri Beşiktaş'ın teknik adamı kim olacak? Şenol Güneş'ten flaş açıklama

Beşiktaş'ın teknik adamı kim olacak? Şenol Güneş'ten flaş açıklama

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta boşalan teknik adam koltuğuna kim oturacak? Bu sorunun yanıtı merak konusu olurken Beşiktaşlıları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a geldi. Güneş, bir de açıklama yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.12.2021 19:08 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 19:17
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Beşiktaş’ın teknik adamı kim olacak? Şenol Güneş’ten flaş açıklama

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı yaşanıyor.

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Beşiktaş’ın teknik adamı kim olacak? Şenol Güneş’ten flaş açıklama

Geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı tedavisi olmak ve eski dostlarıyla görüşmek üzere Trabzon'a gelen A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, İstanbul'a hareket etmek üzere Trabzon Havalimanı'na geldi.

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Beşiktaş’ın teknik adamı kim olacak? Şenol Güneş’ten flaş açıklama

ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA

İstanbul'daki evine geldiğini belirten Güneş "Beşiktaş ile ilgili bir açıklama yapmadım. Beşiktaş'tan bana ulaşan bir teklif yok. Herhangi bir şey yok, olursa haberiniz olur." dedi.

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Beşiktaş’ın teknik adamı kim olacak? Şenol Güneş’ten flaş açıklama

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ BELLİ OLUYOR

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran başarılı teknik adamın yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor.

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Beşiktaş’ın teknik adamı kim olacak? Şenol Güneş’ten flaş açıklama

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün belli olacağı yönetim kurulu toplantısı başladı.