Beşiktaş’ın teknik adamı kim olacak? Şenol Güneş’ten flaş açıklama

ŞENOL GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA

İstanbul'daki evine geldiğini belirten Güneş "Beşiktaş ile ilgili bir açıklama yapmadım. Beşiktaş'tan bana ulaşan bir teklif yok. Herhangi bir şey yok, olursa haberiniz olur." dedi.