Fenerbahçe’de ilk hedef Jorge Jesus! Operasyon başladı

Bu ikili, yeni teknik adam konusunda en önemli aday konumundaydı. Ancak önceki gün işler değişti. Fenerbahçe'nin eski gözdesi Jorge Jesus, Benfica'da bir süredir oyuncularıyla kriz yaşıyordu. Tecrübeli teknik adamın Pizzi'yi kadro dışı bırakmasının ardından diğer futbolcular ayaklanıp, idmana çıkmayınca kriz iyice büyüdü.