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Fenerbahçe'de ilk hedef Jorge Jesus! Operasyon başladı

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Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Fenerbahçe’de ilk hedef Jorge Jesus! Operasyon başladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün... Vitor Pereira sonrası yeni teknik direktör arayışlarında olan Fenerbahçe'de gündem dünyaca ünlü antrenör Jorge Jesus. Benfica’da oyuncularla yaşadığı sıkıntı sonrası görevden ayrılan Jorge Jesus’a Brezilya’da Atletico Mineiro talip oldu. Hoca arayışındaki Sarı-Lacivertliler’in de hemen devreye girdiği öğrenildi Tecrübeli çalıştırıcı, Mineiro tarafından görüşme için önümüzdeki hafta Brezilya’ya davet edilmişti. Fenerbahçe Yönetimi’nin de hemen harekete geçerek 67 yaşındaki teknik adamla temas kurduğu kaydedildi. Artık listenin ilk sırasında Jesus var.

Sarı-Lacivertliler, Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra fazla vakit kaybetmeden yeni hocayı takımın başına getirmek için yoğun mesai harcıyor.

Slaven Bilic ile yeniden temas kurulurken, teklif götürülen Joachim Löw'den de haber bekleniyor.

Bu ikili, yeni teknik adam konusunda en önemli aday konumundaydı. Ancak önceki gün işler değişti. Fenerbahçe'nin eski gözdesi Jorge Jesus, Benfica'da bir süredir oyuncularıyla kriz yaşıyordu. Tecrübeli teknik adamın Pizzi'yi kadro dışı bırakmasının ardından diğer futbolcular ayaklanıp, idmana çıkmayınca kriz iyice büyüdü.

Başkan Rui Costa'nın desteğine rağmen Jorge Jesus, görevinden ayrıldı. 67 yaşındaki hoca boşa çıkar çıkmaz ilk teklif Brezilya'dan geldi.

BREZİLYA'YA DAVET EDİLDİ
Atletico Mineiro'yu 40 yıl sonra şampiyon yapan Cuca, önceki gün ailevi nedenlerden ötürü görevinden ayrılmıştı. Mineiro hemen Jesus için kolları sıvadı. Portekizli teknik adam, görüşme yapmak için Brezilya'ya davet edildi. Jesus'un önümüzdeki hafta bu ülkeye gitmesi beklenirken, Fenerbahçe de devreye girdi.

Sarı- Lacivertliler'in de başarılı çalıştırıcıyla ilk teması kurduğu öğrenildi. Artık tribünlerin hedefi haline gelen başkan Ali Koç, tartışılmayacak bir teknik direktör getirmek istiyor.

İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
Sezon başında, 'Bielsa seviyesinde bir hoca' dedikten sonra Vitor Pereira'yla anlaşan ve tepki çeken Koç, Jorge Jesus'a imza attırmaya kararlı.

Benfica'daki ilk döneminde 9 kupa kazanan, Brezilya'da Flamengo ile kazanılmadık şampiyonluk bırakmayan, oynattığı güzel futbol ve disiplinli yapısıyla bilinen Jorge Jesus'un şu anda yönetimin 1 numaralı teknik adayı konumunda olduğu belirtildi.

Ali Koç'un, başarılı çalıştırıcının Atletico Mineiro yerine Fenerbahçe'yi tercih etmesi için tüm imkanları seferber ettiği kaydedildi.

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